Juventus, scoppia la polemica su De Ligt: "Si è pentito"

Matthijs de Ligt di nuovo nel mirino per le sue prestazioni poco convincenti alla Juventus. Pagato oltre 70 milioni di euro, con un super stipendio da 7,5 milioni di euro netti all'anno, il centrale olandese non ha ancora reso secondo le aspettative, anche se la giovane età (ha compiuto 20 anni ad agosto) è una scusante e l'infortunio di Chiellini ha decisamente affrettato i suoi tempi d'inserimento.

Dall'Olanda e dalla Spagna continuano però a punzecchiare il giocatore. Patrick Kluivert, il direttore della cantera del Barcellona, in un'intervista al Mundo Deportivo, gli ha inviato una frecciata niente male: "Se è vero che ho provato personalmente a convincerlo a venire al Barcellona? No, gli ho solo detto cose positive di Barcellona come città e come club. E' chiaro che stiamo parlando di un grande difensore che alla fine ha preso una decisione".

"Penso che sia un po' pentito, ma è così. Alla fine nella vita si fanno delle scelte, a volte bene a volte male. Bisogna imparare dalle proprie decisioni".

La risposta del difensore juventino è arrivata dopo la vittoria dell'Olanda contro l'Estonia: "Io pentito di essere andato alla Juventus? Chiaramente no. Quella di Kluivert è solo una supposizione".

"Sapevo che, con quelli che mi hanno pagato, mi avrebbero guardato con una lente d'ingrandimento e tutto sarebbe peggiorato dopo la partita contro il Napoli. Ma sono contento di come sta andando, sto facendo sforzi per migliorare sempre di più".

Da Barcellona era arrivato un altro attacco nei giorni scorsi, da parte di Eric Abidal, team manager dei catalani: "De Ligt non voleva venire. Mi ha dato la sensazione che il giocatore ha cambiato la sua visione di vedere le cose. E' un giocatore che voleva giocare e solamente giocare, qui al Barcellona nessuno ha il posto garantito. Non so se nella sua testa avesse il desiderio di venire qui, credo di no perchè poi è andato alla Juve".

SPORTAL.IT | 21-11-2019 13:33