Juventus, si tratta per la risoluzione con Ramsey

21-07-2022 23:11

Aaron Ramsey non è tornato alla Juventus per restare. Come riporta Sky Sport, il club bianconero è infatti al lavoro per arrivare alla risoluzione del contratto con il centrocampista gallese. L’accordo del giocatore con la Vecchia Signora è in scadenza nel 2023.

Arrivato alla Juventus nell’estate 2019, non è mai stato grande protagonista della formazione bianconera con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Negli ultimi mesi è stato in prestito in Scozia ai Rangers Glasgow.