Juventus-Simone Inzaghi, arriva un altro indizio

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghiha cancellato la tradizionale conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro il Bologna, in programma lunedì sera in quella che potrebbe essere il suo ultimo match all'Olimpico sulla panchina dei biancocelesti.

Inzaghi, che parlerà solo sul canale tematico del club, ha fatto questa mossa per evitare le domande scomode sul suo possibile approdo alla Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni sui contatti tra il mister piacentino e il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici si moltiplicano, e il tecnico e la società non vogliono che la squadra perda la concentrazione in vista dell'ultima gara della stagione, una sorta di passerella dopo la conquista della Coppa Italia dello scorso mercoledì.

Il nome di Inzaghi spicca ora in cima al toto allenatori che sta infuriando dopo l'annuncio del divorzio da Allegri. Il suo contratto scade nel 2020 e le trattative per il rinnovo sono congelate. Secondo quanto riporta Sky, a differenza di quanto dichiarato, il patron Claudio Lotitosarebbe pronto a non mettersi di traverso nel caso arrivasse davvero l'offerta da parte della Vecchia Signora. Il presidente biancoceleste considera Inzaghi quasi come un figlio, e non pensa affatto di bloccarne le ambizioni.

In rete si è intanto creato un caso intorno agli insulti rivolti su Instagram a Pavel Nedved e al figlio. Alcuni tifosi hanno scritto offese e parole d'irrisione sulla bacheca di Pavel Jr. Secondo i retroscena, il dirigente bianconero ed ex centrocampista avrebbe spinto per l'addio di Allegri e questo avrebbe scatenato la rabbia dei soliti leoni da tastiera. La stragrande maggioranza dei tifosi, comunque, si è schierata compatta con Pavel Jr.

