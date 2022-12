15-12-2022 15:51

L’ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve.com, nella quale ha parlato di Adrien Rabiot, che andrà in scadenza con la Juventus a giugno e, al momento, non sono previsti incontri con la dirigenza bianconera. Le parole dell’ex Arsenal: “È ormai un giocatore più che importante nelle gerarchie di Allegri, potrebbe esser meglio rinnovare Adrien a cifre importanti piuttosto che spendere troppo tra ingaggio e cartellino per un altro calciatore. Stiamo parlando di un titolarissimo della Francia, ma soprattutto di un ragazzo ancora giovane”, ha spiegato.