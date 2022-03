Juventus, sprint per Rudiger: sorpasso al Real Madrid e al Bayern Monaco

16-03-2022 20:08

La Juventus sarebbe vicina ad Antonio Rudiger. Il difensore, in scadenza di contratto con il Chelsea, ha attirato le attenzione dei maggiori club europei. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero superato la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco e sarebbe in pole per aggiudicarsi le prestazioni del centrale tedesco.

Alla Continassa ci sarebbe grande ottimismo rispetto alla chiusura dell’operazione, anche se resterebbero da definire le cifre dell’ingaggio. Secondo la rosea, l’accordo potrebbe chiudersi sulla base di uno stipendio netto da 7 milioni di euro a stagione, con l’ex Roma che andrebbe a guadagnare la stessa cifra attualmente percepita da Dybala e Vlahovic.

