Juventus, spunta la contropartita per arrivare a Pogba

Paulo Dybala ha vissuto la peggior stagione con la maglia della Juventus, l’unica sotto la doppia cifra di gol segnati tra tutte le competizioni. Sarà stata la concorrenza, tattica e di personalità, di Cristiano Ronaldo, o qualche incomprensione con Allegri, fatto sta che l’argentino ha fallito l’annata della consacrazione a livello nazionale ed europeo, deludendo tanto in campionato, quanto in Champions League.

Mai come in questo momento è quindi d’attualità l’ipotesi dell’addio della Joya ai bianconeri dopo quattro stagioni con in bacheca altrettanti scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre al traguardo della finale di Champions League persa contro il Real Madrid nel 2017.

Nonostante un’annata da dimenticare, che non ha comunque impedito a Dybala di strappare la convocazione per la Coppa America la cui fase finale si giocherà in Brasile, gli estimatori per l’ex Palermo non mancano.

Su tutti il Manchester United, club che si prepara a una nuova rivoluzione sul mercato dopo un’altra stagione deludente. Qualora i Red Devils si facessero davvero avanti, la Juventus potrebbe non restare insensibile, in particolare se dalle parti di Old Trafford decidessero di mettere sul tavolo il nome di Paul Pogba.

A suggerire tale scenario è il 'Sunday Express'. La volontà della Juve di riportare a Torino il campione del mondo dopo tre stagioni non esaltanti a Manchester è nota, ma si è finora scontrata con l’intransigenza degli inglesi, disposti a trattare la cessione per una cifra non inferiore ai 100 milioni.

Troppi anche per i campioni d’Italia, che confidano però di abbassare i costi inserendo proprio Dybala e magari anche un altro big in odore di cessione come Alex Sandro. La trattativa per Pogba è la prima ipotesi per rinforzare il centrocampo: l’alternativa è puntare su Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.



SPORTAL.IT | 26-05-2019 19:51