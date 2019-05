Juventus, spunta una pista clamorosa per la difesa

Tutti a guardare cosa sta per succedere nella successione a Max Allegri ed ecco che la sorpresa la Juventus potrebbe confezionarla per quanto riguarda il mercato giocatori e in particolare la difesa.

Secondo quanto riporta As, infatti, il club bianconero sarebbe sulle tracce nientemeno che di Sergio Ramos.

Il pluridecorato capitano del Real Madrid è da tempo ai ferri corti con il presidente Florentino Perez al punto da meditare l’idea di lasciare la Spagna per tentare un’avventura di fine carriera all’estero.

Nella stagione da incubo del Real, mai in lizza per il titolo della Liga, dove ha perso dodici partite, ed eliminato dall’Ajax agli ottavi di Champions League, manifestazione in cui aveva trionfato nelle ultime tre stagioni, non sono mancati gli scontri interni, tra giocatori e gli allenatori, ben tre, succedutisi sulla panchina dei Blancos, Julen Lopetegui, Santiago Solari e Zinedine Zidane, ma anche tra i giocatori e la società.

Ramos ha avuto un duro scontro con Perez dopo l’eliminazione dalla Champions, quando il presidente attaccò duramente la squadra negli spogliatoi, mentre il difensore, da buon capitano, prese le difese dei compagni.

Su Ramos c’è l’interesse di Liverpool e Manchester United, ma la Juventus sarebbe la società più interessata, tutt’altro che preoccupata dalla prospettiva di dover coprire il lauto ingaggio di Ramos, pari a 12,5 milioni netti. Deus ex machina dell’operazione sarebbe ovviamente Cristiano Ronaldo, che ha sollecitato la società a rinforzare l’organico in alcuni punti chiave in vista di un nuovo assalto alla Champions League.

La difesa potrebbe essere proprio uno dei reparti da rinforzare: in terza linea i bianconeri dovrebbero ringiovanire, vista l’età non verdissima di Bonucci e Chiellini, ma se l’obiettivo è primeggiare in Europa l’esperienza e la classe di Ramos potrebbero fare la differenza.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 22:40