Juventus: stasera Weah sbarca a Torino

L'esterno domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Al Lille 12 milioni di euro più i bonus

28-06-2023 14:28

Oggi in casa Juventus è il giorno di Timothy Weah, atteso in serata a Torino. L’esterno americano domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto. Su Instagram, ha postato un video con scritto: “Volo pronto”. L’accordo con Weah jr. è totale, al Lille vanno 12 milioni di euro comprensivi dei bonus.

Weah, in campo, andrà e prendere il posto di Cuadrado, ma a destra può ricoprire tutti i ruoli, nel 3-5-2 e nel 4-3-3. L’anno scorso la squadra francese lo ha utilizzato nel ruolo di terzino. Si sa muovere anche a sinistra, sarà dunque un jolly molto utile per Massimiliano Allegri. Al Lille, l’americano era in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo.