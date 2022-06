20-06-2022 17:20

È una conferma importante quella che arriva da Wojciech Szczesny circa il suo futuro alla Juventus. Il portiere polacco ha infatti ribadito come abbia pienamente intenzione di rimanere a Torino fino al 2024 rispettando così tutta la durata dell’attuale accordo coi bianconeri.

“Ho ancora 2 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine” ha detto l’estremo difensore juventino in un’intervista a Przegld Sportowy, testata al quale il classe 1990 ha parlato anche delle ultime due stagioni poco fortunate trascorse sotto la Mole.

“Prima o poi doveva finire… dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions. Quest’ultima era alla nostra portata nelle prime due stagioni, poi siamo usciti con squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions…” ha affermato Szczesny prima di esprimere il suo giudizio su due grandi ex bianconeri come Ronaldo e Buffon.

“Ronaldo è un calciatore brillante, che fa la differenza non solo sul campo. Non so se esiste qualcuno nel mondo al suo livello. Quando è arrivato però non lo vedevamo come CR7, ma come un compagno di squadra. Con lui però ho provato cose che non ho mai sentito con altri giocatori: entrando in campo con lui, prima ancora che l’arbitro fischiasse l’inizio, era come essere già in vantaggio 1-0. È stato impressionante. Buffon? Non giocherò tanto quanto lui. Voglio restare alla Juventus fino al 2025, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa” ha chiosato il polacco dando un chiaro indizio sul suo futuro post-Juventus.

