Juventus, torna di moda il nome Pogba: molti ostacoli alla trattativa

25-02-2022 11:56

Il nome di Paul Pogba è tornato recentemente di moda in casa Juventus. L’edizione odierna di Tuttosport dedica grande spazio allo scenario del ritorno del Polpo a Torino, anche se gli ostacoli non mancano di certo.

Dato quasi per certo che il francese lascerà i Red Devils a parametro zero in estate, pensando a un suo ritorno in Serie A i problemi sono essenzialmente due. Prima di tutto la fortissima concorrenza estera, con PSG e Real Madrid che da tempo sono sulle tracce del classe 1993. Inoltre, il suo ingaggio monstre da 13 milioni di euro a stagione rappresenta un costo proibitivo per le casse bianconere di questo periodo.

Il giocatore gradirebbe, è noto, la destinazione Torino, ma per fare ciò si dovrebbe ridurre sensibilmente l’ingaggio fino a rientrare nei parametri della Juventus, al momento non disposta a offrire più di 7-8 milioni. Una possibile soluzione sarebbe rappresentata da Dybala. Se l’argentino non rinnovasse, infatti, si libererebbe uno spazio salariale importante per provare ad allacciare contatti veri con l’entourage del Polpo.

OMNISPORT