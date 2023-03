Juventus: trattativa per Rabiot in salita

La società bianconera vuole fare comunque un tentativo

14-03-2023 10:30

La trattativa per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot è in salita. Il centrocampista della Juventus ha molti estimatori in particolare in Premier League, ma la Juventus non ha intenzione di perderlo senza prima aver fatto un altro tentativo. Il francese sembra essere disposto ad ascoltare l’offerta dei bianconeri. La conclusione della vicenda sembra essere legata all’esito della stagione sportiva bianconera. Il trionfo in Europa League, con accesso alla Champions, contribuirebbe ad aumentare il legame tra il francese ed i bianconeri.