Secondo i pm dunque, la crescita dei costi tra cartellini e stipendi, non è stata casuale ma figlia di un progetto per rinforzare la squadra, da Higuain a Ronaldo passando per De Ligt, che poi non ha pagato in termini di ritorni economici anche causa covid. Un all in andato male e che avrebbe costretto la società bianconera ad apportare dei correttivi, in un modo o nell’altro, alla gestione economica. Come confermano le parole di Andrea Agnelli con Maurizio Arrivabene nel settembre del 2021, riportate da Repubblica:

“Non era solo il Covid e lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda… perché è tutta la merda che sta sotto che non possiamo dire”

Juve, le paure di Cherubini: “Mi viene da vomitare”

I dubbi sulle finanze bianconere vengono espresse anche da un altro dirigente, Stefano Bertola in un’altra intercettazione: “Non c’è criterio nel modo in cui spendiamo i soldi. Non c’è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni di euro agli azionisti”. A cui risponde l’attuale direttore sportivo, tra i pochi insieme ad Agnelli a non essersi dimesso, Federico Cherubini: “Giuro ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci”.

Juve trema, il ruolo dei calciatori: da Ronaldo a Chiellini

Come già anticipato mesi fa anche le parole, i dubbi, il ruolo dei giocatori è venuto allo scoperto. Giorgio Chiellini avrebbe fatto da mediatore tra la società e la squadra durante il covid per la questione stipendi: i pm si concentrano sulla richiesta finale del messaggio nella chat whatsapp di squadra dove si legge

“per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi, è chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE sui dettagli di questo accordo”.

E poi c’è quella diventata oramai famosa come la “carta Ronaldo” di cui si parla in un’altra intercettazione della dirigenza: “Meglio non ci fosse quel carteggio. Ancora grazie a Ronaldo che non ha fatto dei pizzini pericolosi”