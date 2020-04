Juve, tre strade per arrivare a Icardi. Wanda Nara ha già scelto

Mauro Icardi è l’obiettivo numero della Juventus in vista del prossimo mercato estivo, e nel club bianconero stanno mettendo a punto la strategia giusta per assicurarsi l’ex attaccante dell’Inter nella prossima stagione.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il direttore sportivo dei campioni d’Italia Fabio Paratici sta valutando tre diverse piste per arrivare al bomber argentino attualmente al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto.

Le prime due riguardano direttamente il club francese: in caso di riscatto, Leonardo verserebbe nelle casse dell’Inter 70 milioni di euro più altri 15 in caso di successiva cessione a un club italiano. La Juventus potrebbe pagarlo cash, e in questo caso servirebbero quasi 100 milioni di euro, oppure potrebbe ottenere uno sconto attraverso alcune contropartite di lusso.

Mentre Dybala, considerato incedibile, è escluso dai discorsi, da settimane si fa il nome di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare Torino in estate, e sul tavolo potrebbe finire anche Mattia De Sciglio.

La terza opzione scatta invece in caso di mancato riscatto da parte del Psg: in questo caso la Juve è pronta a trattare direttamente con l’ad dell’Inter Beppe Marotta, che difficilmente concederà sconti. Per facilitare la trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Cuadrado, ma l’affare si preannuncia in salita.

Wanda Nara è da tempo in contatto con i bianconeri e negli ultimi giorni ha mandato messaggi chiarissimi, come quello sulla sua volontà di restare a Milano, e quindi in Italia, come scelta professionale e di vita.

SPORTAL.IT | 03-04-2020 09:47