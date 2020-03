Juve, scambio a sorpresa per Icardi. E Wanda Nara torna in Italia

Si infittisce la trama del tormentone che riguarda Mauro Icardi. La Juventus ha deciso di cedere in estate Gonzalo Higuain (il rinnovo del contratto è in fase di stallo, mentre Dybala e Ronaldo restano intoccabili) e l'obiettivo numero uno per l'attacco resta l'ex capitano dell'Inter, che nella prossima stagione non rimarrà a Parigi.

Secondo le indiscrezioni della stampa francese, il Psg e la Juventus sono al momento in una trattativa serrata per arrivare a un accordo: il club campione di Francia è pronto a riscattare il giocatore, per poi girarlo alla Vecchia Signora in cambio di alcune contropartite tecniche importanti.

I giornali transalpini citano sempre Miralem Pjanic, tra le soluzioni preferite del Psg, ma al bosniaco affiancano l'attaccante esterno Douglas Costa e il terzino Mattia De Sciglio. Escluso dall'affare Dybala, ritenuto incedibile dai bianconeri.

Intanto da Wanda Nara arriva un altro indizio di mercato: la show girl argentina, insieme al marito, ha fatto ritorno in Italia con tutta la famiglia, nonostante la difficile situazione per l'emergenza Coronavirus. L'argentina ha condiviso uno scatto direttamente dalla loro villa sul lago di Como: "Siamo tornati a casa", ha scritto ai tifosi. Poi ha risposto così a un tifoso che le chiedeva come avesse fatto a rientrare nonostante la quarantena: "Nella certificazione? (C’era scritto) Rientro a casa".

Oltre a Icardi, l'altro nome caldo per l'attacco juventino è quello di Harry Kane, che su Instagram non ha escluso l'addio al Tottenham: "Questa domanda mi viene spesso posta. Non posso dire né sì né no. Amo gli Spurs e amerò sempre gli Spurs. Ma se sento che non stiamo progredendo come squadra o che non stiamo andando nella giusta direzione, non sono una persona che rimarrebbe solo per il divertimento. Sono un giocatore ambizioso".

SPORTAL.IT | 30-03-2020 10:18