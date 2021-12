Juve, un top club su Bernardeschi: possibile addio a parametro zero

16-12-2021 13:50

Archiviata o quasi la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, pronto ad apporre la propria firma su quello che può diventare un legame a vita con la Juventus, il club bianconero non ha ancora chiuso la complessa “partita” relativa alle trattative dei contratti in scadenza nel prossimo mese di giugno.

La Juventus e il caso dei contratti in scadenza a giugno 2022

Le situazioni particolari riguardano Federico Chiesa, che è ancora in prestito dalla Fiorentina, ma solo a livello formale, e Alvaro Morata, per il quale la scorsa estate è stato rinnovato il prestito dall’Atletico Madrid, ma che sembra destinato a lasciare Torino al termine della stagione visto che il club bianconero non sembra disposto a sborsare la cifra di 35 milioni necessaria per riscattare il cartellino dell’attaccante spagnolo.

Gli altri giocatori a scadenza sono Juan Cuadrado, per il quale si sta per definire il rinnovo, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

Per questi ultimi tre il futuro è un’incognita. Riguardo al portiere e all’esterno la società potrebbe decidere di proporre il rinnovo, ma una strategia più chiara verrà definita dalla società solo tra qualche mese, alla luce delle decisioni che verranno prese per la porta e alla voce esterni difensivi.

Mercato Juventus, quale futuro per Bernardeschi?

Delicata è invece la situazione che riguarda Bernardeschi. Il jolly di centrocampo e attacco sta vivendo un buon momento, iniziato in estate con la partecipazione alla spedizione vincente dell’Italia a Euro 2020 e proseguita con la conquista di un posto da titolare nella nuova Juventus di Max Allegri, che lo sta utilizzando in più posizioni tra centrocampo e attacco, ricevendo in cambio buone prestazioni.

Dopo l’annata deludente con Andrea Pirlo in panchina, nella quale Bernardeschi ha trovato poco spazio, l’ex Fiorentina è quindi tornato protagonista nella Juventus, che però ha già fatto capire all’entourage del giocatore di essere disposta a rinnovare il contratto ad una cifra d’ingaggio molto più bassa rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente dal numero 20 bianconero.

Uno scenario che non esalta Bernardeschi e l’agente Federico Pastorello, anche perché le buone prestazioni del giocatore avrebbero stuzzicato l’interesse di alcuni top club europei.

Bernardeschi, spunta l’interesse del Barcellona

Uno su tutti il Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’ il direttore sportivo dei catalani Mateu Alemany avrebbe già avvicinato lo stesso Pastorello lunedì scorso a Torino a margine della consegna del premio “Golden Boy” per sondare il terreno circa l’eventuale interesse del giocatore a trasferirsi a Barcellona la prossima estate a parametro zero.

Per il momento si tratta solo di una pista potenziale, senza nessuna trattativa avviata, ma se non verrà trovato un accordo nelle prossime setitmane, dal 1° febbraio Bernardeschi sarà libero di parlare con altri club e di accasarsi altrove senza che la Juventus guadagni un solo euro dalla partenza del giocatore.

Il Barcellona è come noto alle prese con una grave crisi economico finanziaria che ha in parte ridimensionato le ambizioni del club, giocoforza attento a eventuali occasioni che si presentassero sul mercato. Per Bernardeschi sarebbe una bella e inattesa tentazione, per la Juventus un avvertimento circa il possibile addio di un giocatore che sta trovando sempre più spazio e sta offrendo un rendimento soddisfacente.

OMNISPORT