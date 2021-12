Locatelli 'vota' Juve: "Allegri un vincente, voglio un trofeo importante"

A pochi mesi dal suo arrivo a Torino, Manuel Locatelli si racconta. Emozioni in bianconero, che l’ex centrocampista del Sassuolo non fatica ad esternare.

In un’intervista ai canali della Serie A, Locatelli mostra entusiasmo da vendere per aver sposato il progetto Juventus .

“Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d’oca da quando sono alla Juve: il primo quando ho firmato il contratto e ho visto la scritta Juventus Football Club, è stato qualcosa di fantastico. La seconda quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero e il mio cognome, è stata una grande emozione. Ho preso la maglia, me la sono baciata e mi sono detto: ‘Manuel adesso sei qui ed è arrivato il momento di giocare'”.