Serie A 2021/2022, Venezia-Juventus: i convocati di Allegri

10-12-2021 15:55

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta col Venezia valida per la 17° giornata di Serie A TIM. Out Arthur come annunciato in conferenza stampa, ci sono invece due giovanissimi. Ecco le scelte dell’allenatore toscano:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Miretti

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé

OMNISPORT