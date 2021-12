Tartassato dai tifosi, stimato da Allegri: juventino vicino al rinnovo

10-12-2021 11:54

Sempre titolare (quando disponibile) in Champions League, con 3 assist in 4 partite all’attivo, e determinante anche in campionato con un assist nell’ultima vittoria ottenuta contro il Genoa. Federico Bernardeschi sembra aver cambiato marcia, trasformandosi dal giocatore deludente e abulico a fattore chiave per il gioco della Juventus.

Possibile rinnovo per Bernardeschi

Messo costantemente nel mirino dai tifosi praticamente dal giorno del suo arrivo a Torino, Bernardeschi ha sempre goduto della fiducia di Allegri che soprattutto in questa stagione sembra non poter fare a meno di lui. E ora, in casa Juventus, si inizia a parlare anche di un possibile rinnovo di contratto del jolly ex Fiorentina, in scadenza a fine stagione.

Una notizia, quella dell’ipotetico prolungamento di Bernardeschi, rilanciata oggi dal Corriere dello Sport (si parla di un quadriennale) e accolta in maniera piuttosto fredda dalla piazza bianconera. Per i tifosi juventini, infatti, le ultime prestazioni non bastano a giustificare il rinnovo di contratto del giocatore.

I tifosi della Juve vogliono l’addio

“Qua si parla di Bernardeschi rinato. Ma l’hanno visto? Per un mezzo assist contro i dopolavoristi del Malmoe?” si domanda scettico Mattia. “La Juve deve andarci piano. Rinnovo? Bernardeschi ha già dimostrato di essere un bidone”, il duro affondo di Francesco.

Ivan è indignato: “Rinnovo per Bernardeschi? Ma a chi vengono queste idee?”. “La Juve deve giocare con Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra, altro che Berna e Kulusevski”, l’argomentazione tattica di Giovanni.

Ma tra i tifosi della Juventus c’è anche chi, come Gianluca, apre alla possibile permanenza dell’ex viola: “Se lo parametriamo con altri presunti fenomeni ancora oggi presenti nelle liste Champions e che non giocano praticamente dal 2019 Bernardeschi andrebbe non solo rinnovato a vita, ma fatto anche capitano… Se rinnova ad uno stipendio congruo magari legato a bonus vari, sarebbe un bel segno e andrebbe nella direzione giusta per far capire cosa vuole e può dare la Juve”.

