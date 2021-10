Juventus, Manuel Locatelli: "Ho fatto felice la mia famiglia juventina"

La Juventus espugna l’Olimpico di Torino e si porta a casa la vittoria nel derby della Mole grazie ad un gol nel finale di Manuel Locatelli, che la risolve con un piattone sul palo lontano quando ormai tutto sembrava indirizzato verso il pareggio. Manuel Locatelli ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie A: solo nella scorsa stagione (quattro) ha realizzato più reti in un singolo campionato.

Queste le parole del numero 27:

“E’ un’emozione fantastica. C’è un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Nonostante ci siano grandi giocatori sono tutti umili. Abbiamo vinto il derby, è un’emozione forte. Era il derby. In classifica dovevamo fare un altro passo avanti. Ci siamo riusciti. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo ricaricare le pile e dobbiamo tornare con ancora più fame. Il mister sicuramente pretende tanto da me e io sto cercando di fare di tutto per migliorarmi. Io mi sono buttato oggi perchè loro giocavano a uomo. Ci sono tanti discorsi da fare. E’ un gioco diverso dal Sassuolo. E’ un’altra filosofia ma il succo è vincere e noi siamo qui per quello. La vittoria la dedico sempre alla mia famiglia. E’ il mio segreto. Ho una famiglia juventina che sarà sicuramente felice”.

OMNISPORT | 02-10-2021 20:21