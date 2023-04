Juventus-Verona: Del Piero e i figli sugli spalti

Grande attesa a Torino per la presenza questa sera all'Allianz Stadium dell'ex capitano bianconero

01-04-2023 11:26

Juventus-Verona avrà il tutto esaurito stasera e, sugli spalti, ci sarà anche una presenza tanto amata dai tifosi bianconeri: l’ex capitano Alessandro Del Piero. Con l’ex numero 10 ci saranno i figli, che fanno parte della Juventus Academy di Los Angeles, invitata allo Stadium insieme ad altre delegazioni internazionali come Toronto, Dallas e Silicon Valley, Messico, Cina, Macao e Hong Kong. Lo scrive Tuttosport. Non è la prima volta che Del Piero torna allo Stadium e l’altra volta si è goduto tutte le acclamazioni e i cori dei suoi ex tifosi.