Juventus: visite mediche in corso per Akè

E’ ormai qualche anno che la Juventus attua una politica di continua ricerca di giovani talenti, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Marley Akè è solo l’ultimo classe 2001 prelevato dall’Olimpique Marsiglia che sarà inizialmente aggregato all’Under 23 guidata da Lamberto Zauli. Per l’ufficialità di rito bisognerà attendere ancora quale ora, ma ormai non ci sono più dubbi: Marley Aké sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Il talento francese, si sta già sottoponendo alle consuiete visite mediche di rito presso il J|Medical: al termine si precederà con la firma sui contratti.

L’esterno offensivo transalpino nel corso di questa stagione, con l’OM ha totalizzato 9 presenze in Ligue 1 (137 i minuti in campo) più 4 in Champions League (per un totale di 35’).

OMNISPORT | 27-01-2021 09:56