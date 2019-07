Juventus, visite mediche per Rabiot

Tempo di visite mediche per Rabiot, ultimo acquisto della Juventus. Il francese, ex centrocampista del PSG, dopo aver trovato l'accordo con la Vecchia Signora, si è recato al J Medical di Torino per le rituali visite mediche.

Appena espletate le classiche visite mediche, Rabiot si legherà alla Juventus con un contratto della durata di quattro anni. Il francese, ennesimo colpo a parametro zero dei bianconeri, percepirà un ingaggio pari a sette milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 09:18