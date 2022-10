22-10-2022 09:00

La Juventus torna a sorridere. La squadra di Allegri domina e vince facilmente contro l’Empoli e conquista altri tre punti pesanti in classifica dopo la vittoria nel derby contro il Torino. A differenza della gara dei granata però la formazione bianconera ha offerto anche una prestazione convincente, mettendo alla corde i toscani e chiudendo la gara con grande autorità.

Juve-Empoli: Vlahovic è l’unica nota stonata

Dusan Vlahovic ha giocato ancora una volta una buona partita, sacrificandosi molto per il resto della squadra ma non è riuscito a piazzare la sua zampata in zona gol. L’avvio di stagione dell’ex giocatore della Fiorentina non è stato quello atteso, forse nemmeno da lui, che nei primi minuti del secondo tempo ha cominciato a mostrare anche un po’ di nervosismo.

Vlahovic: la rissa con Birindelli e Allegri lo toglie

All’11’ del secondo tempo, Vlahovic si è lamentato per una spinta ricevuto in area di rigore. Nessun fischio da parte dell’arbitro Fabbri che ha fatto capire che non avrebbe concesso la massima punizione. Mentre Vlahovic era ancora a terra, il capitano dell’Empoli, Bandinelli, si è avvicinato al serbo intimandogli di alzarsi provocando così la reazione dell’attaccante con i due che sono arrivati faccia a faccia ed alla rissa sfiorata. Un momento di nervosismo che ha portato Massimiliano Allegri a decidere di togliere il giocatore dal campo dopo circa 9 minuti.

Juventus: occhi puntati sul Benfica

Nel match contro l’Empoli si è visto ancora una volta un Kean in crescita. L’attaccante ex Psg è andato a segno ed ha fornito una buona prestazione, anche Arek Milik ha confermato di vivere un buon momento di forma e i due potrebbero tornare decisamente utili nel match di Champions League contro il Benfica in programma martedì alle 21. Vlahovic è uscito nella ripresa, forse proprio per dargli qualche minuto di riposo e tenerlo buono per la sfida europea, ma nelle ultime prestazioni il serbo è apparso nervoso e Massimiliano Allegri potrebbe puntare su una coppia d’attacco diversa.