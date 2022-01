Juve-Vlahovic ufficiale: sorpresa per il numero, le prime parole

28-01-2022 21:00

Dopo i tweet e le visite mediche, è arrivato anche il momento di rendere ufficiale l’affare più chiacchierato dell’intera sessione di calciomercato invernale: l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Juventus, Vlahovic prenderà il 7 di Cristiano Ronaldo

Con la firma messa sul nuovo contratto, Dusan Vlahovic infatti è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

I documenti sono stati depositati in Lega dal club bianconero il quale, così facendo, ha chiuso una telenovela (e una trattativa) davvero estenuante. L’ex attaccante della Fiorentina indosserà la maglia numero 7, quella lasciata da Cristiano Ronaldo, e non l’amato 9, che resta sulle spalle di Alvaro Morata, che potrebbe in ogni caso salutare presto i torinesi e trasferirsi a Barcellona.

Juventus, le prime parole di Dusan Vlahovic

“Oggi è davvero una giornata speciale per me – ha spiegato il centravanti serbo -, uno dei compleanni più felici che abbia mai vissuto. La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale è che la Juve c’è sempre fino all’ultimo, non molla mai: queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, sono contentissimo e darò di tutto per ottenere tutti i nostri traguardi”.

“Sopra a ogni obiettivo si deve mettere la squadra al primo posto e così la penso anche io. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, cercherò di aiutarli il più possibile. Obiettivi di squadra? Ovviamente vogliamo sempre di più ed essere sempre migliori: questo dobbiamo ottenere in futuro. Vorrei continuare su questa strada e rendere orgogliosa questa società e questa maglia. Noi non molleremo mai e lotteremo fino all’ultimo per ottenere tutti i nostri traguardi. Fino alla fine”.

Juventus-Vlahovic, le cifre

Vlahovic, dunque, si è legato alla Juventus fino al 2026 con un contratto di 4 anni e mezzo durante i quali percepirà 7 milioni netti a stagione.

L’ingaggio, decisamente superiore a quello della Fiorentina, è davvero importante e certifica definitivamente lo status di bomber di razza raggiunto dal nativo di Belgrado a soli 22 anni.

Juventus, che investimento per Vlahovic

La Juventus alla fine, come si legge sul sito ufficilale del club, si è decisa ad andare all-in su Vlahovic sborsando alla Fiorentina 70 milioni di euro “pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi”.

L’investimento è indubbiamente pesante ma Vlahovic (che vestirà la maglia numero 7 lasciata libera dalla partenza di Cristiano Ronaldo) ha mostrato con il rendimento avuto negli ultimi mesi di valere quella spesa.

Ai 21 gol segnati nello scorso campionato, Vlahovic ha aggiunto i 17 (e 5 assist) messi a segno nelle 21 gare disputate in quello attuale, numeri che non possono che far sognare i tifosi bianconeri, desiderosi quanto mai di sfruttare la vena del serbo per andare a caccia delle posizioni che contano in Serie A.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT