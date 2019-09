Juventus 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

La Juventus 2019-20 è la squadra che domina in modo netto e assoluto la classifica degli stipendi della Serie A. Solo Cristiano Ronaldo con il suo stratosferico ingaggio da 31 milioni all’anno costa più di buona parte delle squadre del campionato. Al fuoriclasse portoghese quest’anno si sono aggiunti l’olandese De Ligt, il gallese Ramsey, il francese Rabiot con ingaggi superiori ai 7 milioni con ulteriori bonus. In più anche il cavallo di ritorno Higuain ha un ingaggio stellare: 7,5 milioni all’anno come il suo connazionale Dybala. Il totale della rosa fantascientifica della Juve fa 294 milioni di euro, più del doppio della seconda classificata, l’Inter che ne spende 139.

Contratti giocatori Juventus 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto CRISTIANO RONALDO 31 2022 DE LIGT 8+4 2024 HIGUAIN 7,5 2021 DYBALA 7,3 2022 RAMSEY 7 2023 RABIOT 7+2 2023 PJANIC 6,5 2023 DOUGLAS COSTA 6 2022 MANDZUKIC 6 2021 KHEDIRA 6 2021 BONUCCI 5,5 2023 ALEX SANDRO 5 2023 EMRE CAN 5 2022 BERNARDESCHI 4 2022 DANILO 4+1 2024 CHIELLINI 3,5 2020 MATUIDI 3,5 2020 CUADRADO 3,5 2020 SZCZESNY 3,5 2021 RUGANI 3,5 2024 DE SCIGLIO 3 2022 BENTANCUR 2,5 2024 PERIN 2,3 2022 PJACA 2 2021 DEMIRAL 1,8 2024 BUFFON 1,5 2020 PINSOGLIO 0,3 2020

In alcuni casi oltre all’ingaggio è indicato anche il bonus in milioni di euro che il singolo giocatore ha ottenuto nel proprio contratto.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 08:13