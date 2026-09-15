Juventus 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

La Juventus 2026-27 è andata incontro sia a una trasformazione della rosa, sia a un tentativo di ridimensionamento della spesa per gli ingaggi, che secondo i dati del sito Capology si aggirano sui 148 milioni complessivi (ingaggi lordi annui senza vari bonus). Salutato Vlahovic e il suo contratto faraonico, adesso il più pagato come ingaggio lordo è il turco Yildiz che ha un ingaggio annuo di 11,1 milioni ed è uno dei più alti della Serie A. Oltre i 10 milioni di ingaggio lordo anche l’attaccante Kolo Muani che è tornato alla Juve dopo una stagione travagliata. Anche i contratti di Bremer (9 milioni), Douglas Luiz (8,3 milioni), Locatelli e Conceicao (circa 7 milioni) sono tra i più alti della massima serie italiana. Il convulso mercato bianconero ha portato fuori dal progetto e dal monteingaggi attuale molti giocatori costosi (Openda e David su tutti) il cui ingaggio è pagato almeno in parte dalle squadre di approdo e ha inserito altri giocatori molto costosi in prestito secco come Woltemade, Vicario e Sarr il cui costo è pagato col contributo del club di arrivo.
Juventus 2026-27, gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa
|Giocatore
|Ingaggio lordo
|Kenan Yildiz
|11,1
|Randal Kolo Muani
|10
|Bremer
|9
|Douglas Luiz
|8,3
|Nick Woltemade
|8,1
|Manuel Locatelli
|7,4
|Francisco Conceicao
|7
|Teun Koopmeiners
|5,7
|Federico Gatti
|5,7
|Kerim Alajbegovic
|5,5
|Pape Sarr
|5,5
|Weston Mckennie
|5,3
|Jeremie Boga
|4,6
|Guglielmo Vicario
|4,6
|Edon Zhegrova
|4,6
|Nico Gonzalez
|4,6
|Andrea Cambiaso
|4,4
|Lloyd Kelly
|4,4
|Zaki Celik
|4,1
|Kephren Thuram
|3,7
|Daniele Rugani
|3,3
|Jhon Lucumì
|3,2
|Kamil Grabara
|3,1
|Pierre Kalulu
|3
|Jeff Ekhator
|2,4
|Juan David Cabal
|2,2
|Arkadiusz Milik
|2,2
|Carlo Pinsoglio
|0,5
|Fonte: da dati Capology.com
Tutte le notizie sulla Juventus