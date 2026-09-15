Juventus 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa della Juventus 2026-27: da Yildiz a Locatelli, da Bremer a Kolo Muani

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Juventus 2026-27 è andata incontro sia a una trasformazione della rosa, sia a un tentativo di ridimensionamento della spesa per gli ingaggi, che secondo i dati del sito Capology si aggirano sui 148 milioni complessivi (ingaggi lordi annui senza vari bonus). Salutato Vlahovic e il suo contratto faraonico, adesso il più pagato come ingaggio lordo è il turco Yildiz che ha un ingaggio annuo di 11,1 milioni ed è uno dei più alti della Serie A. Oltre i 10 milioni di ingaggio lordo anche l’attaccante Kolo Muani che è tornato alla Juve dopo una stagione travagliata. Anche i contratti di Bremer (9 milioni), Douglas Luiz (8,3 milioni), Locatelli e Conceicao (circa 7 milioni) sono tra i più alti della massima serie italiana. Il convulso mercato bianconero ha portato fuori dal progetto e dal monteingaggi attuale molti giocatori costosi (Openda e David su tutti) il cui ingaggio è pagato almeno in parte dalle squadre di approdo e ha inserito altri giocatori molto costosi in prestito secco come Woltemade, Vicario e Sarr il cui costo è pagato col contributo del club di arrivo.

Juventus 2026-27, gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa

Giocatore Ingaggio lordo Kenan Yildiz 11,1 Randal Kolo Muani 10 Bremer 9 Douglas Luiz 8,3 Nick Woltemade 8,1 Manuel Locatelli 7,4 Francisco Conceicao 7 Teun Koopmeiners 5,7 Federico Gatti 5,7 Kerim Alajbegovic 5,5 Pape Sarr 5,5 Weston Mckennie 5,3 Jeremie Boga 4,6 Guglielmo Vicario 4,6 Edon Zhegrova 4,6 Nico Gonzalez 4,6 Andrea Cambiaso 4,4 Lloyd Kelly 4,4 Zaki Celik 4,1 Kephren Thuram 3,7 Daniele Rugani 3,3 Jhon Lucumì 3,2 Kamil Grabara 3,1 Pierre Kalulu 3 Jeff Ekhator 2,4 Juan David Cabal 2,2 Arkadiusz Milik 2,2 Carlo Pinsoglio 0,5 Fonte: da dati Capology.com

Tutte le notizie sulla Juventus

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp