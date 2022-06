Juventus-Zaniolo: svolta nella trattativa per il fuoriclasse giallorosso

30-06-2022 11:28

Dopo gli acquisti ormai quasi chiusi di Pogba e Di Maria, i bianconeri continuano a seguire da vicino la situazione legata a Nicolò Zaniolo, classe 1999 in rotta con la Roma, con la quale non c’è ancora stato un incontro per il rinnovo di contratto.

Nei giorni scorsi è stato riportato che la Roma non avrebbe accettato meno di 60 milioni cash per il suo gioiello, ma oggi si registrano ulteriori novità in una trattativa davvero fluida e che cambia continuamente.

Stando a quanto scritto da Fantacalcio.it, sembra che la Roma abbia aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto. La cifra complessiva sarebbe tra i 50 e i 60 milioni, ma sappiamo che questo genere di operazioni, nate in era Covid in mancanza di liquidità reale, sono generalmente lunghe e difficili.

