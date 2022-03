20-03-2022 12:16

Oliver Kahn, ex portiere e ora amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato alla Zdf del futuro di Lewandowski: “Non ha motivo di lasciare il Bayern, qui ha tutte le possibilità di cui ha bisogno, con noi ha vinto tutto”. Il fortissimo attaccante polacco è al centro di numerose voci di mercato, tra cui quelle che lo vorrebbero al Barcellona non dovesse arrivare Haaland o al Psg per sostituire Mbappè.

OMNISPORT