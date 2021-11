Kaka: "Era triste non vedere il Milan in Champions"

22-11-2021 18:28

A MilanTv, Ricardo Kaka ha elogiato la squadra di Pioli: “Era brutto non vedere il Milan in Champions League. Ora la cosa bella è che il club rossonero sta tornando ad essere protagonista, sia in Europa e sia in Italia, ed è bello vedere il Milan in questa competizione e poter guardare le partite con lo stadio pieno. Mi piacciono i ragazzi che ci sono in squadra. Questa esperienza in Champions quest’anno è stata bella per questi ragazzi per capire cosa significhi giocare questa competizione. Mi piace il mix dell’esperienza con i giovani, perché il nostro Milan era così e ci aiutavano capire che cosa significasse giocare certe partite”.

Tra tutti i veterani, Kaka si è soffermato su Ibrahimovic: “Per i giovani è molto difficile giocare contro club così prestigiosi in stadi importanti con i tifosi, se non hai un supporto da parte dei più esperti diventa dura. Quest’anno è stato così. Speriamo che il Milan l’anno prossimo torni a giocare la Champions e sicuramente i risultati saranno differenti, perché hanno avuto già questa esperienza. Ibrahimovic? E’ bello vedere giocare questi campioni fino a 40 anni. Vederlo giocare ancora in Champions è veramente un piacere”.

OMNISPORT