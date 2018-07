Kalinic rifiuta l'argento dei Mondiali

Nikola Kalinic ha rifiutato la medaglia d’argento conquistata dai suoi compagni della Croazia ai Mondiali di Russia.

L’attaccante ex Fiorentina è stato allontanato dal commissario tecnico Zlatko Dalic per essersi rifiutato di scendere in campo negli ultimi minuti di gara contro la Nigeria.

“Grazie per la medaglia, ma non ho giocato in Russia”. Ha dichiarato il giocatore del Milan ai croati di Sportske Novosti.

Il centravanti classe 1988 è sul mercato ed è molto vicino ad approdare all’Atletico Madrid.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 23:05