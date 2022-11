21-11-2022 13:18

Il calcio piange Karim Gazzetta, trequartista svizzero, che a soli 27 anni si è suicidato nella mattinata di lunedì 21 novembre lanciandosi dall’ottavo piano di un edificio a Mostar, dove il calciatore viveva dall’estate scorsa, ovvero dalla decisione di trasferirsi nella locale squadra che lo aveva rilevato presentandolo come il grande acquisto estivo.

La tragedia di Gazzetta: la prima ricostruzione

Secondo le prime informazioni diffuse dal portale Klix.ba, il trequartista dello Zrinjski Mostar si sarebbe tolto la vita gettandosi da un edificio in via Kneza Višeslava, nel centro cittadino suscitando immediata emozione.

Sono state sufficiente le prime indagini, svolte dal dipartimento della polizia locale, perché poi si innescassero le procedure atte a identificare il giovane suicida e a raccogliere riscontri.

La conferma dell’identità di Karim Gazzetta

La tragedia e l’identità del giocatore svizzero sono state confermate dal portavoce del Ministero degli affari interni, HNK Ljudevit Marić, il quale ha diffuso il nome di Karim Gazzetta ala sua prima esperienza calcistica fuori dai confini svizzeri. Una stagione incominciata sotto i migliori auspici, anche se il trequartista aveva giocato solo una partita per Zrinjski in Premier League, per poi affrontare un infortunio che lo ha tenuto fuori per il resto della stagione.

Lo svizzero era arrivato in Bosnia-Erzegovina come grande rinforzo, ma a causa di un infortunio ha ritardato il suo debutto fino a ottobre. L’allenatore dello Zrinjski, Sergej Jakirović ha sottolineato che si tratta di un calciatore di grande talento, ma non appena si è ripreso dall’infortunio, ne ha riportato un secondo che ha compromesso questo avvio della stagione.

Gazzetta, promessa svizzera del calcio

Un tempo Gazzetta era considerato uno dei più grandi talenti del calcio svizzero. Ha giocato per tutte le squadre nazionali giovanili della Svizzera. Ha iniziato la sua carriera nel Servette, e ha giocato anche per Winterthur, Losanna e Xamax: una carriera promettente, confermata anche dalla trafila nelle nazionali under 20

