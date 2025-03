Karius è tornato fenomeno, bufera passata con la Leotta? L'indizio social per spegnere il gossip

Karius torna e brilla con lo Schalke 04: Diletta Leotta esulta in tribuna e con un post sui social prova a spegnere le polemiche del gossip

E’ già passata la bufera tra Diletta Leotta e Karius? Dopo la crisi coniugale, a causa della scoperta di messaggi da parte del portiere tra la nota conduttrice di DAZN e un personaggio ‘molto chiacchierato, la coppia pare ora aver ritrovato serenità. Ad accendere le luci sul caso, di una possibile instabilità del rapporto tra Diletta Leotta e il marito Karius, fu Fabrizio Corona che in un podcast disse “La coppia si lascerà entro giugno 2025”. Intanto, un indizio social – nella partita in cui Karius è tornato titolare – cambia completamente le carte in tavola e spegne le polemiche del gossip.

Karius fa il fenomeno con lo Schalke 04

Loris Karius è tornato in campo dopo oltre un anno e ha sfoderato una prestazione straordinaria sotto gli occhi di Diletta Leotta che era sugli spalti a sostenerlo. Grazie a delle parate decisive, due delle quali nei minuti finali della gara, lo Schalke 04 ha conquistato una vittoria importante per 1-0 contro il Preußen Münster.

Il ritorno tra i pali dopo oltre un anno

Più di dodici mesi dopo l’ ultima apparizione ufficiale, Karius è tornato protagonista nel campionato di seconda divisione tedesca dimostrando di essere ancora un portiere di grande livello. L’ultima volta che era sceso in campo risaliva al 24 febbraio 2024 quando, con la maglia del Newcastle, disputò l’unica gara stagionale terminata con una pesante sconfitta per 4-1 contro l’Arsenal.

Dopo un periodo da svincolato, il 14 gennaio 2025 il portiere tedesco ha firmato con lo Schalke 04. Dopo più di un mese di attesa, è finalmente arrivato il debutto ufficiale con la nuova squadra.

Il sostegno di Diletta Leotta spegne il gossip

Sugli spalti della Veltins Arena, tra i sostenitori dello Schalke 04, c’era anche Diletta Leotta che ha seguito con grande emozione la prestazione del marito. La conduttrice ha condiviso diversi momenti della partita, attraverso le stories su Instagram, mostrando tutto l’entusiasmo possibile per la prova del marito Karius e commentando con una parola che non lascia dubbi: “Orgogliosa”.