Ibrahimovic: Katia Ancelotti alimenta le speranze del Napoli

Ad accendere le fantasie dei tifosi del Napoli, è Katia Ancelotti, figlia del tecnico Carlo e sorella di Davide. Un personaggio, dunque, assai vicino all’allenatore che ha subito, nelle ultime settimane, diversi colpi: da Insigne ad Aurelio De Laurentiis, le dichiarazioni spese si sono rivelate più pesanti del previsto complicando il lavoro del tecnico.

Ospite a “Quelli che il Calcio”, Katia Ancelotti ha parlato del rapporto tra suo padre e Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan è una persona molto carina. Con mio padre ha un ottimo rapporto. Ma non parlo del lavoro di mio padre, soprattutto per scaramanzia”, le sue parole.

Una frase che alimenta speranze, ma non svela nulla di più per quanto attiene alle trame che potrebbero portare in azzurro il campione svedese che ha militato nell’Inter, nel Milan e nel Barcellona solo per citare alcune delle gloriose casacche indossate da Zlatan.

Dalla loro, i LA Galaxy non hanno manifestato l’intenzione di rinnovare il contratto all’attaccante. Anzi, dal 31 dicembre Ibra sarà ufficialmente libero e il club statunitense avrebbe già individuato un degno sostituto: il nome che ricorre, avanzato da Bleacher Report, è quello di Mesut Ozil.

I Galaxy sembrano pronti alla mossa per rimpiazzarlo e Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare in Europa, magari a incominciare una nuova vita al Napoli. La suggestione non è poi così distante dal tentativo, considerato poi, quanto affermato da De Laurentiis sul suo arrivo alla corte di Carlo Ancelotti.

VIRGILIO SPORT | 28-10-2019 11:32