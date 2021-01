Kawhi Leonard si sfoga dopo la sconfitta con i Golden State Warriors

La sfida tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers finisce 115-105 per gli uomini della baia. A circa tre minuti alla fine del terzo quarto, i Clippers conducevano per 85-63 quando hanno subito la rimonta di Golden State: Curry, infatti, ha realizzato 19 dei suoi 38 punti nel terzo periodo. Nell’ultima frazione di gioco gli Warriors completano l’opera, aggiudicandosi la partita.

Con la sconfitta di questa notte lo score dei Clippers ora è 6-4, e questo trend non piace per nulla a Kawhi Leonard, che al termine del match ha esternato tutta la propria preoccupazione:

“Praticamente dobbiamo cambiare, non possiamo continuare così: oggi è arrivata l’ennesima sconfitta, dobbiamo cambiare le cose. Il nostro terzo quarto è stato terribile per quanto riguarda la difesa: loro sono stati in grado di avere fare tutto, hanno giocato e segnato come se lì non ci fosse nessuno, Steph Curry ne ha approfittato un paio di volte. Ne abbiamo parlato alla fine negli spogliatoi, ma non ho intenzione di dirti cosa ci siamo detti: sono parole che devono rimanere negli spogliatoi”.

Kawhi Leonard ha chiuso la serata con 24 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, e poco meglio ha fatto Paul George che, rispetto al suo compagno di squadra, non è cosi pessimista:

“Penso che sia positivo che una sconfitta del genere sia arrivata così presto: dobbiamo essere una squadra capace di chiudere le partite. Vogliamo solo essere una grande squadra e dobbiamo pretendere il massimo impegno da tutti: tutti noi dobbiamo essere migliori di questa sera. Questa è stata una sconfitta di tutta la squadra, per evitarle in futuro dobbiamo solo migliorare: ci lavoreremo”.

OMNISPORT | 09-01-2021 10:12