Kean, il Psg tratta con l'Everton

Moise Kean ha convinto il Paris Saint Germain: il club campione di Francia intende acquistare l’attaccante azzurro, ora in prestito secco dall’Everton. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, i parigini stanno lavorando per raggiungere un accordo di riscatto per una somma vicina ai 34 milioni di euro.

Il dg Leonardo spera così di tenere a bada la Juventus, che nelle scorse settimane si era fatta viva per un possibile ritorno del giocatore in bianconero.

OMNISPORT | 04-01-2021 11:47