Keane furioso: "Lo United sembra un ubriaco"

06-11-2021 22:37

Dopo il derby perso dai Reds 2-0, Roy Keane ha sbottato contro lo United: “Una vittoria comoda per il Manchester City. Del resto, hanno appena giocato con il Manchester United.Questa prestazione è stata anche peggiore rispetto alla sconfitta contro il Liverpool. Partita di una povertà assoluta: la differenza di classe, qualità, organizzazione e personalità è evidente. Il primo gol dopo pochissimi minuti ha ucciso la partita. Lo United aveva il tempo per riorganizzarsi, ma non c’è riuscito”.

L’ex Reds non si dà pace: “Lo United è totalmente fuori di testa, è stato annientato. Se guardo Shaw e De Gea mi chiedo che possibilità possa avere questa squadra. Mi sono arrabbiato con questi calciatori per anni, ma ormai ho deciso di lasciare perdere. Mi arrendo. McTominay sta ancora imparando e non è pronto. Come Fred a centrocampo. Questi giocatori non sono abbastanza bravi per il Manchester United. Una squadra che sembra un ubriaco a fine serata in cerca di una rissa”.

