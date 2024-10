Keanu Reeves, il debutto da pilota a Indianapolis è un flop: nessuna magia al volante per l'eroe di Matrix

Hamilton, Leclerc e Verstappen hanno un nuovo "collega": Keanu Reeves ha debuttato in una gara di auto nel tempio della velocità, Indianapolis anche se non tutto è andato per il meglio

Provaci ancora Neo! Chissà come si sarebbe comportato l’eroe di Matrix nel catino di Indianapolis. Nessuna pallottola da schivare ma una macchina da portare al traguardo. Possibilmente senza errori. Quello che è costato caro a Keanu Reeves nel suo esordio da pilota sulla mitica pista che ha fatto la storia dell’automobilismo. Per l’attore di Hollywood, 60enne, il debutto non è andato oltre un 25° e un 24° posto finale con tanto di battesimo di fuoco con fuoripista che ha dato quel tocco di adrenalina in più come in un altro suo film cult, Speed.

Keanu Reeves debutto con fuoripista a Indianapolis

Keanu Reeves nel week end ha fatto il suo debutto a Indianapolis. L’attore 60enne ha partecipato alla Toyota GR Cup North America durante l’evento Indy 8 Hour di questo fine settimana. Al volante della Toyota GR Supra n. 92 non è andato oltre la 25sima posizione su 35 iscritti alla gara. Una prestazione macchiata da un’uscita di pista senza conseguenze che però ha fatto perdere al celebre protagonista di Matrix diverse posizioni. A metà gara, della durata di 45 minuti, Reeves ha perso il controllo della sua vettura, ha toccato l’erba a bordo pista ed è finito in testacoda all’uscita della curva 9, ma è subito rientrato in gara fortunatamente per lui senza toccare il muretto e quindi con la macchina intatta. Posizione migliorata di una sola casella nella seconda gara, in cui si è classificato 24°. Il suo compagno di squadra era la star di “Dude Perfect” Cody Jones.

Cinema e motori, da Paul Newman a Keanu Reeves

Keanu Reeves è ufficialmente entrato nel club degli attori piloti, che comprende tra gli altri Patrick Dempsey, Paul Newman, Steve McQueen e Michael Fassbender. Tra le tante curiosità di questo esordio al volante il nome del team, con cui Reeves ha corso: BRZRKR in omaggio al suo romanzo di fantascienza scritto insieme a China Miéville intitolato The Book of Elsewhere.

Questa non è stata la prima gara automobilistica di Keanu Reeves, che nella sua carriera cinematografica ha avuto a che fare con la velocità in un altro cult del cinema, Speed, dove ha recitato con Sandra Bullock, che proprio in questi giorni festeggia il 30esimo anniversario con una proiezione speciale a Los Angeles.

In precedenza, l’attore di John Wick aveva partecipato e vinto la Toyota Grand Prix di Long Beach nella gara delle celebrità, nel 2009. Reeves è da sempre appassionato di motori, partecipando a numerosi eventi sportivi tra F1, ha partecipato come ospiti al Gp di Silverstone 2022, e MotoGP in cui peraltro aveva sventolato la bandiera a scacchi al Gran Premio di Germania la scorsa estate.