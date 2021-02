Keita salva la Samp, il Benevento non sa più vincere

Non arriva il riscatto del Benevento dopo un periodo nero, la Sampdoria non riesce ad alzare l’asticella per provare a puntare più in alto della sola salvezza. Pareggio che non accontenta nessuno al Vigorito, 1-1 frutto delle reti dell’ex Caprari e di Keita.

Primo tempo privo di emozioni quello giocato al Bentegodi da due squadre che si giocano la parte sinistra della classifica dietro le grandi in lotta per una zona europea. Per il Benevento più propositività sopratutto nella seconda frazione di gioco.

La Samp tiene bene il campo, decisa ad espugnare il campo del Benevento, ma le occasioni latitano, nonostante i padroni di casa non riescano a fare la voce grossa. La prima e unica occasione del primo tempo è la conclusione di Keita sul palo lontano su cui Montipò ha detto no distendendosi in angolo.

La ripresa non cambia le carte in tavola, in un match cristalizzato. E’ l’episodio del minuto 55 a sbloccare un match che sembrava altrimenti diretto verso le reti bianche, in maniera decisamente deludente. Barba trova Caprari, che calcia da posizione defilata superando a sorpresa Audero, poco reattivo nel coprire il suo palo.

Il portiere della Sampdoria si riscatta però diceno no coi piedi ad un bel tentativo di Lapadula, servito da un Caprari decisamente in forma contro la sua ex squadra. L’attaccante italo-peruviano è murato anche in una seconda occasione da Audero, che tiene a galla i suoi permettendo così il pareggio.

E’ Keita a firmare l’1-1 al minuto 80, dopo una bella azione sulla linea di fondo da parte di Damsgaard: l’esterno di Ranieri si è liberato dal mercato servendo il compagno di squadra a rimorchio, bravo ad anticipare il diretto avversario per superare Montipò. Segnando, di fatto, nell’ultima occasione notevole della gara.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

BENEVENTO-SAMPDORIA 1-0

MARCATORI: 55′ Caprari

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6.5; Depaoli 6, Glik 6.5, Tuia 6 (84′ Caldirola sv), Barba 6.5; Ionita 5.5, Schiattarella 5.5, Improta 6 (75′ Foulon sv); Insigne 5 (67′ Viola 6), Caprari 7 (75′ Sau sv); Lapadula 6.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynsk 6i, Tonelli 5.5 (64′ Yoshida 6), Colley 6, Augello 6; Candreva 5 (64′ Damsgaard 6.5), Thorsby 6 (77′ Verre sv), Silva 5.5 (77′ Ekdal sv), Jankto 6; Keita 6.5, Torregrossa 5 (77′ Quagliarella sv).

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Tuia (B), Improta (B), Depaoli (B), Tonelli (S), Silva (S), Ionita (B)

Espulsi: –

