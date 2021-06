Kerber e Ostapenko spezzano lunghi digiuni, Medvedev vince a Maiorca

Tre tornei sull’erba si sono conclusi oggi, antivigilia dell’inizio dell’appuntamento tennistico più prestigioso del mondo, quello di Wimbledon, che torna finalmente a disputarsi dopo un anno saltato a causa della pandemia. A Bad Homburg la 33enne tedesca Angelique Kerber ha vinto il suo tredicesimo torneo del circuito maggiore WTA rompendo un digiuno che durava dalla sua vittoria ottenuta proprio a Wimbledon nel 2018, in finale la ex numero 1 del mondo ha avuto nettamente la meglio sulla ceca Katerina Siniakova col punteggio di 6-3 6-2.

Durava da un anno e mezzo invece l’astinenza di vittorie per la 24enne lettone Jelena Ostapenko, nella finale di Eastbourne la campionessa del Roland Garros del 2017 ha regolato con un doppio 6-3 un’altra tennista proveniente da uno dei paesi baltici ex sovietici, l’estone Anett Kontaveit, prendendosi il suo quarto torneo in carriera.

A Maiorca, infine, facile vittoria per il russo Daniil Medvedev, che ha battuto per 6-4 6-2 lo statunitense Sam Querrey, per il numero 2 del mondo è l’undicesimo successo nel circuito maggiore ATP e, come per Ostapenko, il primo sull’erba.

OMNISPORT | 26-06-2021 19:00