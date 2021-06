Kevin Prince Boateng, svincolato dal Monza, ha voluto dedicare un ultimo pensiero al club brianzolo, con cui per poco non è riuscito ad ottenere la promozione in Serie A.

“Grazie grazie grazie BAGAI! Scusate che non sono / siamo riusciti a portare questa grande società e Club dove si merita di stare, in Serie A! Grazie anche al Dottor Galliani ❤️❤️❤️ a presto Monza, vi tengo nel cuore con me”, le parole sui suoi profili social.

OMNISPORT | 25-06-2021 16:45