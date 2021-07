Kevin Strootman: "Impressionato da Rog"

Kevin Strootman in conferenza stampa a Cagliari ha raccontato le sue prime impressioni dei rossoblu: “Se c’è qualcuno che mi ha impressionato di più in questi giorni? Sono tutti giocatori di qualità. Marin è molto forte e vedo bene Rog dopo l’infortunio. Spero sia pronto per la prima in campionato, poi direi Joao Pedro ma lui è il capitano e lo conoscevo già bene”.

“In una squadra di Serie A c’è sempre qualità, è normale. Abbiamo tanti centrocampisti forti e tutti possono giocare titolari. Vedremo, cercheremo di fare il meglio possibile. Poi le posizioni le deciderà il mister”.

OMNISPORT | 29-07-2021 19:59