Kimi Antonelli in classe con i suoi compagni per la maturità

“Kimi Antonelli ha sempre avuto molti impegni sportivi, pero’ non hai mai perso di vista la scuola e mai ha perso di vista il suo traguardo, quello di fare la maturita'”. Lo ha detto la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G dell’istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove il campione della Mercedes di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, ha frequentato la sezione di Relazioni internazionali e marketing (Rim).

E con tutti i suoi compagni questa mattina affrontera’ la prova di italiano, domani quella di inglese e poi gli orali dell’esame di Stato. Un traguardo molto importante per il pilota, che e’ entrato a scuola da un’entrata secondaria per non essere disturbato da flash e telecamere, ma che docenti e compagni dicono si sia preparato con grande attenzione. “Noi siamo molto felici e orgogliosi che Kimi stia sostenendo la maturita’ con i suoi compagni di classe”, dice la professoressa Regina.