Kings League Italia, tutto quello che è successo nella seconda giornata del torneo

I Circus strapazzano i Caesar, reagiscono gli Zebras dopo la sconfitta di un paio di settimane fa. Vittorie per Zeta FC, Underdogs, TRM e Stallions. Risultati e tabellini dei sei match e la nuova classifica

Nella giornata di lunedì 17 febbraio, ha avuto luogo la seconda giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy, alla Fonzies Arena di Milano. Ecco tutto quello che è successo. I Circus strapazzano i Caesar, 8-1, secondo ko in altrettante uscite per la squadra di Damiano Er Faina ed En3rix, costretti al fondo della classifica.

Reagiscono invece gli Zebras, dopo la sconfitta di un paio di settimane fa e vincono, 3-2, grazie al golden goal di Berra, dal dischetto.

Trova il successo anche lo Zeta FC, che supera i Gear 7 (6-3), rimontando uno svantaggio di tre reti. Pirotecnica, la gara tra Punchers e Underdogs, che trionfano,7-5, trascinati da Antonio Picci. Caputo si prende sulle spalle i TRM (5-0 agli Alpak FC). Gli Stallions, bissano il successo della prima giornata, domando 5-1 i Boomers, sotto gli occhi di Fedez.

Kings League Italia, le partita della seconda giornata

1 – FC CAESAR – CIRCUS FC 1-8

MVP: Tommaso Conte (Circus FC).

Ceasar in difficoltà sin da subito I Circus ne approfittano e dilagano già in avvio.

Bertocchi e Fichera guidano lo show assoluto della loro squadra, concludendo il primo tempo sull’1-5. Nel secondo tempo, le cose non cambiano. Cirillo, in rovesciata, segna probabilmente uno dei gol più belli della competizione finora. Anche Grenbaud ci mette lo zampino col rigore presidenziale. Differenza lampante di ritmo e di intensità tra le due squadre. Non c’è storia: è 1-8 Circus.

2 – FC ZETA – GEAR 7 FC 6-3

MVP: Matteo Perrotti (FC Zeta).

La prima parte di gara è equilibrata. Dopo una prima fase di studio senza gol, le squadre si scatenano negli ultimi cinque minuti del primo tempo. Si sbloccano prima i Gear 7, che vanno in vantaggio di tre gol, ma la classe di Fran Hernández (doppietta), uniti alla freddezza di Gelsi, riportano la parità la gara. Le marcature dei ragazzi di Manuuxo, però, servono solo ad illudere. Amoroso prima e il gol doppio di Bernardi poi, fissano il risultato finale sul 6-3. Nel segno di una prestazione straordinaria dell’MPV Matteo Perrotti.

3 – BLACK LOTUS FC – ZEBRAS FC 2-3

MVP: Antonio Iuliano (Zebras).

Sembra un rewind della prima giornata e soprattutto del primo gol della competizione, ma Simone Peqini – portiere dei Black Lotus – sblocca nuovamente la gara. Berra risponde e poi prevale un netto equilibrio, anche con le trasformazioni dagli undici metri dei presidenti Off Samuel e Luca Campolunghi. A tempo scaduto, però, Grazi esce in maniera avventata su Berra e l’arbitro non può che optare per la massima punizione. Dal dischetto, si presenta proprio il numero 10 delle Zebras che fa esplodere di gioia i suoi per la prima vittoria stagionale.

4 – PUNCHERS FC – UNDERDOGS FC 5-7

MVP: Antonio Picci (Underdogs).

I Punchers la sbloccano con un gol del portiere Fumagalli, ma gli Underdogs la ribaltano con una bella conclusione da posizione defilata di Giampalmo e con uno scatenato Picci che ne segna ben due consecutivi. Non deludono nemmeno i due presidenti, Pierino e Mirko Cisco, che dimostrano lucidità dagli undici metri.

A guadagnarsi il proscenio non può che essere, Antonio Picci, che cala uno straordinario poker. A impreziosire il tutto sono un paio di piazzati. Fantastica, la prima punizione, decisiva la seconda.

5 – TRM FC – ALPAK FC 5-0

MVP: Francesco Caputo (TRM FC).

Ciccio Caputo, fa valere la legge del più forte e trascina i suoi, con una doppietta, un assist e tante giocate da fuoriclasse assoluto. Gli Alpak, ci provano fino alla fine senza trovare la chiave per la svolta. Nella seconda parte di gara, la squadra di Marzaa si limita a gestire il largo vantaggio acquisito.

6 – STALLIONS – BOOMERS 5-1

MVP: Dennis Stojkovic (Stallions).

Strapotere assoluto degli Stallions. I Boomers, sotto gli occhi di Fedez provano ad opporre resistenza, ma non vanno oltre il gol della bandiera di Sberna. La squadra guidata da Blur si esalta grazie alle magie dei funamboli Loiodice e Stojkovic e ne mette a segno cinque, confermandosi il club più continuo in questo avvio di campionato. La ciliegina sulla torta la mette ancora Blur, concretizzando ancora una volta il rigore presidenziale.

Kings League Italia, la classifica dopo la seconda giornata