Kirian Rodriguez: "Il cancro è tornato", annuncio choc del capitano de Las Palmas. Il calcio si mobilita

Comunicazione difficile ma dovuta, secondo il giocatore del club spagnolo che aveva ricevuto la diagnosi due anni fa. E che affronta adesso una recidiva

Quando in una frase qualunque si inserisce il termine “cancro” decade ogni aggiunta. Kirian Rodriguez, capitano de Las Palmas, ha pronunciato questa dichiarazione all’apparenza semplice per poi affrontare lo tsunami di quel che si attraversa quando si apprende della propria recidiva, come è avvenuto nel suo caso, e che riguarda chi è chiamato a scoprirsi un paziente oncologico. Giovedì 6 febbraio ha deciso di comunicare, pubblicamente, la sua decisione di interrompere la stagione in corso.

E di fornire una spiegazione che, per quanto dolorosa e assolutamente personale, ha voluto che divenisse una risposta ai tifosi e a quelli che lo avevano già sostenuto.

La conferenza stampa di Kirian Rodriguez

“Vorrei dire tre cose: grazie al club, composto da persone molto importanti, grazie ai miei compagni e allo staff tecnico. Infine, mi scuso per non aver permesso di fare domande. Non è il momento perché dobbiamo rispettare la privacy, anche se sono piuttosto trasparente. Potremo prendere un caffè fuori “, ha precisato Rodriguez in una conferenza stampa molto sentita, forte.

“Ho fatto degli esami di routine da quando mi hanno diagnosticato il cancro, come faccio ogni sei mesi. All’inizio di gennaio ho fatto un esame del sangue. Con il passare delle settimane, l’ematologo si è preoccupato fino alla conferma che il cancro era tornato”, ha concluso il trequartista di appena 28 anni.

La scoperta della malattia

Nel 2022 la sentenza che lo aveva spiazzato, la malattia e il ritorno al calcio. Ieri, di nuovo, la pronuncia di quella parola che ha spazzato via ogni priorità per affrontare altro. Il mondo del calcio ha mandato un messaggio unanime di sostegno a Kirian Rodríguez, dopo che il capitano ha confermato che dovrà smettere di praticare sport per i prossimi sei mesi dopo la ricaduta del cancro di cui ha sofferto nel 2022.

La maggior parte dei club della Prima e Seconda Divisione, così come diversi enti nazionali e internazionali, hanno espresso sui social la propria solidarietà al giocatore del Tenerife, tornato in campo dopo aver superato il linfoma di Hodgkin nell’aprile 2023.

Il presidente del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, presente all’apparizione del giocatore questa mattina insieme al consiglio direttivo e alla direzione sportiva del club, ha scritto sui suoi social network: “Kirian , sei un esempio di superamento. La tua forza e il tuo coraggio ti permetteranno di vincere di nuovo questa battaglia. Noi saremo lì ad accompagnarti. Siamo con te, capitano!”

La Professional Football League ha reagito con un messaggio rivolto al calciatore, ma anche al club dell’isola: “Tanti auguri a Kirian Rodríguez, all’UD Las Palmas e a tutti i suoi tifosi. È tempo di mostrare di nuovo la tua forza, ma siamo sicuri che tornerai presto. Siamo con te”.

La solidarietà e l’emozione per Kirian

Da parte sua, la Federazione calcistica spagnola ha detto che “ora sei in congedo, ma stiamo già contando i giorni che mancano per rivederti in campo. Vincerai questa partita con una valanga di voti, di sicuro”, mentre la UEFA ha detto che “tutto il mondo del calcio è con te, Kirian”.

I post, i messaggi, le dediche a Kirian continuano ad affollare il suo presente nella piena consapevolezza che questa fase rimane e sarà delicata ma con alcuni compagni che ne attendono il rientro, presto. I club spagnoli non hanno dimenticato il giocatore di Tenerife e hanno reagito immediatamente con una valanga di messaggi sui propri canali social per universalizzare un contenuto che vuole comunque rimane una dedica speciale per Rodriguez.

Gli attuali campioni della Liga, il Real Madrid, hanno scritto: “Caro Kirian Rodríguez, tanto incoraggiamento e forza per affrontare questa sfida. Speriamo di poterci vedere presto in campo con lo spirito combattivo che hai già dimostrato. Il Real Madrid e i Madridistas ti sosterranno in questa sfida. Un caloroso abbraccio.”

Barcellona, Real e Atletico per Rodriguez

Anche Barcelona e Atlético Madrid hanno inviato il loro speciale “Kirian, keep your spirits up”, e il club di Madrid sottolinea “il supporto di tutti i tifosi dell’Atlético. Speriamo di rivederti molto presto!”. Il Villareal rossimo avversario sabato allo Stadio Gran Canaria, ha inviato la propria solidarietà e ha rivolto a Rodriguez un messaggio di incoraggiamento: “Vincerete di nuovo questa battaglia. Speriamo di vedervi presto”.

Il Tenerife, dove il giocatore ha iniziato, ha scritto: “Tutto il nostro sostegno e incoraggiamento a Kirian Rodríguez. Un abbraccio pieno di buoni auspici per una persona/calciatore esemplare, dentro e fuori dal campo”.

Anche il Girona FC , rivale del giocatore lunedì scorso, ha inviato un messaggio al giocatore: “Tanta forza e incoraggiamento, Kirian . Speriamo di rivederti presto in campo per goderti di nuovo il tuo calcio”, hanno scritto sui loro social network, con l’immagine in cui ha posato con la squadra arbitrale e il capitano della squadra catalana, il grancanario Juanpe Ramírez, prima della partita allo stadio Montilivi, dove ha giocato i suoi ultimi 66 minuti nell’attuale campionato.