Kjaer: "Milan, sei la squadra più forte d'Italia"

28-10-2021 14:45

Fresco fresco del rinnovo di contratto fino al 2024, Simon Kjaer ha chiarito quale sarà il suo obiettivo tra le fila rossonere.

“Vorrei chiudere la mia carriera in questa squadra” lo dice il difensore danese che è follemete innamorato dei colori che indossa. “Per la storia che porta con sé, ho sempre considerato il Milan il club più grande del mondo. È un sogno che sto vivendo ogni giorno, sono pronto a dare tutto – ha detto il 32enne Kjaer -. E poi qui, in passato, ci sono stati tanti grandi difensori. Come Maldini, che ha fatto la storia del calcio. Paolo ha un grande impatto su tutti”.

Milan e Milano a vita? Kjaer ci metterebbe la firma… “Ho prolungato fino al 2024, spero di vincere qualcosa prima di andare via”. In realtà vorrebbe restare anche oltre: “Perché sono ancora giovane… – ha scherzato -. Nel calcio però non bisogna guardare troppo avanti, io guardo giorno dopo giorno. Sono solo orgoglioso di trovarmi qui e di dare il mio contributo, non vorrei essere in nessun altro posto”.

Infine ecco anche un importante attestato di stima per Stefano Pioli: “Ho un ottimo rapporto con lui, ha fiducia in me e questo mi permette di dare il massimo – ha assicurato Kjaer -. Non lo conoscevo prima di trovarlo qui. Inizia ogni giorno con il sorriso, chiede sempre a tutti come stanno. Questo è importante, se c’è una persona che dà tutto per il Milan è il mister. È sempre presente e dà sempre il massimo”.

