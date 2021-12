Klopp: "Nations League torneo più insensato del calcio"

17-12-2021 09:16

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha fatto discutere per questa sua dichiarazione: “Ora i calciatori vanno via per la Nations League, che è la competizione più insensata del mondo del calcio”.

L’allenatore tedesco ha proseguito: “È ora di pensare un po’ di più ai calciatori. E poi ora dovrò chiamare i commissari tecnici di tutte le nazionali dei miei ragazzi e chiedere loro, se possibile, di risparmiarli. E loro mi risponderanno che non si può, perchè anche i CT ora sono sotto pressione”.

OMNISPORT