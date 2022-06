Klose inizia la carriera da allenatore: "Devo ringraziare Flick"

20-06-2022 18:30

Miroslav Klose ha ricordato l’influenza di Hansi Flick sulla sua carriera da calciatore, quando il vincitore della Coppa del Mondo 2014 ha iniziato il suo primo incarico da allenatore.

Klose ha assunto la guida dell’SCR Altach, squadra della Bundesliga austriaca. Il giocatore, il cui bottino di 16 gol in Coppa del Mondo rimane ineguagliato, è stato presentato ai media lunedì.

Il 44enne Klose è stato assistente della nazionale tedesca durante il periodo di Joachim Low e ha lavorato al Bayern Monaco sotto la guida di Flick nella stagionr 2020-21, dopo aver trascorso due anni con la squadra under-17 dei bavaresi.

Il Bayern ha vinto la Bundesliga, la DFL-Supercoppa, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club nella stagione in cui Klose ha fatto parte dello staff della prima squadra. Poi Flick è partito per diventare il CT della Germania e anche Klose se n’è andato.

“Ho imparato molto da Flick, è fantastico sotto ogni punto di vista”, ha detto Klose.

L’Altach ha evitato per un soffio la retrocessione nella stagione 2021-22 e l’impatto di Klose sarà tenuto sotto stretta osservazione.

Klose ha dichiarato: “Sono incredibilmente felice. Sono pieno di aspettative e sono stato accolto in modo molto amichevole. Sono in grado di lavorare quando altri vanno in vacanza. Mi aspetta un duro lavoro. È importante che la squadra mostri cuore e passione. Dobbiamo lavorare passo dopo passo, quindi è importante che la squadra comunichi con me”.

Klose ha detto che si concederà “tempo per migliorarsi” come allenatore, dichiarando che la squadra deve avere degli obiettivi, ma non li ha ancora identificati.

“Non so a che velocità si andrà avanti. Ma penso che sia incredibilmente importante avere degli obiettivi”, ha detto Klose. “Mi metto molto sotto pressione. Ho le idee chiare. Sarà una strada difficile. Probabilmente devo ridimensionare le mie aspettative”.

Klose ha realizzato 137 presenze e ha segnato il record di 71 gol in una carriera illustre in Germania, in cui ha raggiunto le finali della Coppa del Mondo 2002 e di Euro 2008, prima di aiutare la Die Mannschaft a vincere la Coppa del Mondo nel 2014.

Il vincitore della Scarpa d’Oro al torneo del 2006 in Germania ha giocato anche nel calcio d’élite con Bayern, Lazio, Kaiserslautern e Werder Brema.