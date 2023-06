Koeman: "Italia, percorso strano"

Il ct dell'Olanda: "Ma è sempre una squadra forte, hanno grandissimi giocatori"

17-06-2023 22:10

Il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman a Sky ha parlato alla vigilia della partita di Nations League contro l’Italia: “Ci aspettiamo un’Italia forte, nonostante entrambe non giocheremo la finale. Questo ci rende tristi, ma domani affronteremo un’altra partita. Vogliamo vincere e siamo carichi. L’Italia è sempre una squadra forte, hanno grandissimi giocatori.

Koeman ha analizzato gli ultimi due anni altalenanti degli Azzurri: “So bene che non sono andati al Mondiale, è un po’ strano vincere l’Europeo e poi non riuscire a qualificarsi per il Mondiale ma sono cose che capitano. L’Italia rimane una squadra forte. Hanno avuto un periodo non facile così come lo ha avuto l’Olanda e altre nazioni. Sono momenti, ma ho comunque molto rispetto per l’Italia”.