Koeman: "Suarez? Non mi piace parlarne, non gioca con noi"

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Athletic Club: “Potrebbero cambiare il loro sistema di gioco, ma hanno svolto appena due sessioni di allenamento. È una squadra che corre, molto fisica. Ultimamente ha giocato 4-2-3-1 e Marcelino è un allenatore che predilige il 4-4-2. Dovramo prepararci a due o tre possibili sistemi”.

L’allenatore olandese, parlando di mercato, ha risposto anche a una domanda su Suarez: “Ogni squadra e qualsiasi allenatore pensa a cosa fare per migliorare. Anche noi lo facciamo. L’unica cosa che posso fare è pianificare e fare delle richieste. Poi dipende dal club. Se sarà possibile, ci attiveremo, altrimenti continueremo con quello che abbiamo. Nostalgia di Suarez per i pochi gol? Non mi piace rispondere ogni volta alle domande su Suárez. Non è più un nostro giocatore. Lo rispetto molto. Abbiamo i nostri attaccanti e dobbiamo migliorare”.

OMNISPORT | 05-01-2021 22:59