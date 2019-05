E' ufficiale, Vincent Kompany lascia il Manchester City. Il capitano dei Citizens, autore del gol decisivo per la vittoria della Premier League, non rinoverà il contratto in scadenza con il club inglese e se ne andrà dopo undici anni.

Il 33enne centrale belga ha così commentato il suo addio: "Ho immaginato questo momento innumerevoli volte e ancora non mi sembra reale. Il Manchester City mi ha dato tutto e ho provato a restituire il più possibile. Ora per me è giunto il momento di andare". Ancora ignota la sua prossima destinazione. A Manchester ha vinto 4 Premier League, 2 FA Cup, 4 Coppe di Lega e 2 Community Shield.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 11:46