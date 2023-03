Kroos: "Hazard? Ognuno responsabile della propria situazione"

Il centrocampista del Real: "Non fa una brutta vita"

19-03-2023 16:16

Eden Hazard vive un momento complicato della sua carriera: nel Real Madrid è fuori dal progetto tecnico, e gli infortuni hanno influenzato pesantemente gli ultimi anni della sua carriera. Il suo compagno di squadra nei blancos Toni Kroos è però piuttosto freddo ai microfoni di Eleven Belgium sulla situazione del belga: “Credo che la compassione è fuori luogo in un caso come questo. Non credo che Edin abbia avuto una brutta vita”.

“È giusto provare dispiacere per persone che vivono momenti ben peggiori di questo. Non è questione di soldi, semplicemente non ho mai provato compassione per nessuno nel calcio. È in difficoltà da diverso tempo, ma dopotutto ognuno è in una certa misura responsabile della propria situazione – ha puntualizzato Kroos -. Conosco bene Eden e parliamo spesso, ma provo pietà per le persone che si trovano in situazioni molto brutte, e Hazard non è una di loro”.